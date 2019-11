Anežka Hošková / Lucifer's The Light Of The World IV

Skladba hudebníka, vizuálního umělce a básníka King Dude s názvem Lucifer´s Light Of The World inspirovala Anežku Hoškovou již ke čtvrté variantě stejnojmenného díla, které se tematicky řadí k současnému proudu mystické malby. Anežka Hošková je totiž příkladem člověka, hladovějícího po duchovnosti v dnešní postsekulární společnosti – pracuje se silnými symboly, aniž by se ohlížela na jejich kladné či záporné znaménko z hlediska jejich výkladu či zohledňovala jejich přesný význam. Zve nás do světa plného protichůdných postojů, kde nemůžeme pochybovat o síle prožitku a jeho naléhavosti, ale můžeme pochybovat o jeho i vlastním nasměrování.

