Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte

Výstava připomíná 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Vystaveno je zde na pět desítek motocyklů, automobil, trofeje ze závodů či jezdecké výstroje, a to převážně ze soukromých, veřejnosti jinak nepřístupných, sbírek.

Mezi mimořádné vystavené předměty lze zařadit například silniční závodní motocykl Jawa 350 typ 673, se kterým jezdil náš nejúspěšnější motocyklový závodník František Šťastný. Zcela ojedinělý je rovněž vystavený soubor vývojových prototypů motocyklů Jawa představující motocykly od počátku 30. let až do let 90. Vystaveny jsou například motocykly z tajného válečného vývoje nebo prototypy strojů tzv. Unifikované řady z první poloviny 60. let.