Československý beat-festival po 50 letech

Legendární festival, který se poprvé konal v roce 1967, byl přesně po padesáti letech obnoven. A tak se už potřetí píše jeho novodobá historie.

Po více než padesáti letech se na tento festival vrací Michal Prokop & Framus Five. V roce Další tři kapely jsou už spojeny s osmdesátými lety. Především je to Vítkovo kvarteto, skupina Precedens spojená s hudebníkem, hudebním skladatelem, malířem a spisovatelem Martinem Němcem. Další legendou let osmdesátých je skupina Laura a její tygři.V osmdesátých letech zakládá brněnská rocková legenda Roman Dragoun, zpěvák, skladatel a klávesista slavnou skupinu Futurum, která vystupuje jen příležitostně. Z Bratislavy tentokrát přijedou benjamínci Bullet Holes a ze Žiliny skupina AYA. Skupina vznikla v roce 1992 a hraje vlastní tvorbu.