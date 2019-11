Nick Mason v Praze

Po úspěšném loňském světovém turné si Nick Mason a jeho band Saucerful of Secrects připravili na rok 2020 další koncertní šňůru, která začne 29. dubna ve Velké Británii. Do Prahy se vrátí 27. května 2020, a to do Fora Karlín. Kapela si pro nadcházející turné připravila i nový program, který bude ale stále založen na raných písních Pink Floyd.

Nick Mason's Saucerful of Secrets je britská rocková formace založená v roce 2018 bubeníkem legendárních Pink Floyd Nickem Masonem a kytaristou Lee Harrisem. Na repertoáru mají písně z raného období Pink Floyd, z let 1967 – 1973. Mason o vzniku projektu říká, že si chtěli připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty této legendární kapely. Oba hudebníky doplňují ještě kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd baskytarista Guy Pratt a klávesista Dom Beken.