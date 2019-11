Pohádka pohádková | Divadlo Ančí&Fančí v Citadele

Zveme všechny hodné děti a neposedné rodiče na další kouzelné pohádkové představení s loutkami, herci a spoustou zábavy



O čem se hraje? Že si Kašpárek vždy poradí!



Byl jednou jeden nemocný král a rozmazlená princezna. Kde se vzali, tu se vzali čerti, přiletěl drak, a jak to bylo dál? Král si neví rady s princeznou Rozmarýnkou a tak ji čert Bonifác odnese do pekla. Ani čerti na ní ale nestačí... Lucifer nařídí Kašpárkovi, ať si jí hnedle vezme zpátky. Princezna je prostě učiněná dračice. Kašpárek zavolá draka a ten ji odnese do lesa... Nebojte, všechno dobře dopadne!



Veselé, výpravné, loutkové i činoherní interaktivní divadélko.



Hrají: Jana Paulová, Ivana Hessová



Jana Paulová žije v Litomyšli. Je divadelní pedagožka, výtvarnice a jako herečka se dlouhodobě věnuje divadlu pro děti. Spolupráce: Ústřední loutkové divadlo, Divadlo bratří Formanů.



Ivana Hessová vystudovala DAMU, obor loutkoherectví. Věnuje se divadlu, tanci a pedagogické činnosti (spolupráce mj. Strašnické divadlo, Divadlo Archa, Montreurs d’Images Ženeva a Studio Citadela).



Místa si prosíme rezervujte na mailu produkce@studiocitadela.cz.

