Dominic Miller Group

Světově uznávaný kytarista, známý zejména pro svou spolupráci se Stingem, se po zcela vyprodaném koncertě v roce 2018 vrací do Jazz Docku! Tentokrát vystoupí s "velkou" kapelou, ve které nechybí piano, perkuse a dokonce bandoneon. Představí především skladby z nového alba Absinthe.

Rodák z argentinského Buenos Aires platí v hudebním světě za vrcholného profesionála a jeho těsné propojení se Stingem trvá již desítky let. Podílí se na Stingově produkci nejen jako kytarista, ale i jako skladatel a aranžér. Ze společné tvorby je velmi známá například skladba Shape Of My Heart. Autorskou hudbu Dominica Millera určují jeho kořeny – narodil se v Argentině irsko-americkému páru, ale studoval v Anglii a žije ve Francii. Jako hudebník tedy ve své tvorbě spojuje to nejlepší ze starého i nového kontinentu. „Jsem silně ovlivněn tím, jaký má Sting smysl pro harmonii, i stylem jeho skládání textů a písní. Já zkouším to samé aplikovat do instrumentální hudby. Vyjadřuji se pomocí hudebních aranžmá,“ netají se sám Miller svou inspirací. Sting svého spoluhráče také velmi obdivuje a k jeho novému albu se vyjádřil takto: „Kdykoliv Dominic hraje na kytaru, vytváří jedinečné barvy a celé spektrum emocí, ojedinělou architekturu ticha, melodie i resonancí. Dokáže hudbou pozvednout ducha do jiných sfér.“ Kromě Stinga spolupracoval Miller také s mnoha dalšími osobnostmi, například s Paulem Simonem, José Carrerasem, Philem Collinsem, Paulem Youngem, Manu Katchém, Chrisem Bottim a dalšími.