Rozsvícení vánočního stromu - Praha Satalice

Jako už každý rok i letos se můžete těšit na "Rozsvícení vánočního stromu" v areálu komunitního centra Jiřího Hubače. Čekají nás krásná vystoupení dětí z místní MŠ, ZŠ, ZUŠ a kroužku flétniček, také pár slov o smyslu vánoc pátera Františka Slavíčka, dílničky, dobré jídlo a pití.

Co se týká jídla, bude jako každý rok otevřen stánek se "Sousedským pečením", kde vás čekají slané i sladké dobroty, jejichž koupí přispějete na podporu dalších kulturních akcí v Satalicích. Kdo má zájem se opět přidat a do stánku něco upéct, přineste svoje dobroty v den akce 30. 11. 2019 od 14:00 do 15:00 přímo do stánku (podrobnou výzvu najde na samostatném plakátku, viz níže)