Český národní symfonický orchestr Tři oříšky pro Popelku

„Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane...“

Karel Svoboda, autor stovek úspěšných písní, muzikálů, filmové i televizní hudby, doprovodil Tři oříšky pro Popelku dojemnými melodiemi, jimiž zasáhl srdce tisíců milovníků pohádek po celém světě. Na velkém plátně s živou hudbou v podání Českého národního symfonického orchestru nabývá prožitek z této nádherné pohádky na intenzitě.