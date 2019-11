Jazz on Screen II. - III. abonentní koncert

Po loňském úspěchu premiéry Jazz on Screen přichází Jan Hasenöhrl a The Loop Jazz Orchestra s druhým pokračováním. Tentokrát navíc za doprovodu Českého národního symfonického orchestru. Při výběru skladeb vycházeli společně s pianistou a dirigentem Vítem Pospíšilem ze zkušeností z předchozího koncertu. Zazní skladby jako Mapa mého světa, Dingo, Dva na cestě nebo Dreamgirls.

Program

A Map of The World – Pat Metheny, Mapa mého světa (1999)

Dingo – Michel Legrand, Dingo (1991)

Smile – John Barry / Charlie Chaplin, Chaplin (1992)

Havana Suite – Dave Grusin, Havana (1990)

Two For the Road – Henry Mancini, Dva na cestě (1967)

Dreamgirls – Henry Krieger, Dreamgirls (2006)

a další

Účinkující

Jan Hasenöhrl & The Loop Jazz Orchestra

Jan Hasenöhrl trubka

Vít Pospíšil klavír

David Fárek saxofon

Lukáš Chejn kytara

Tomáš Uhlík baskytara

Ondřej Pomajsl bicí

Eva Burešová zpěv

Vít Pospíšil dirigent

Český národní symfonický orchestr