Vladimír Kozlík / PF 1975 – 2020

Novoroční přání pravidelně vytváří nesčetně autorů ročně, Kozlíkova „pfka“ jsou ale v jedné věci jedinečná. Slouží zároveň jako jakýsi deníček, pohled do historie vývoje a tvůrčích procesů Kozlíkovy umělecké činnosti ve všech odvětvích jeho celoživotní tvorby. Vladimír Kozlík nejčastěji vytváří „PF“ z fotografie nejnovější, pořízené v aktuálním roce a díky tomu může divák vidět, jakým směrem se autorova tvorba postupem času ubírá a vytvořit si časosběrnou sérii jeho děl.

(Petr Štěpán - úryvek z diplomové práce a monografie„Vladimír Kozlík PER UNIVERSUM“)

PF – pro štěstí do Nového roku

Každým rokem se snažím symbolicky něco přát do nového „začátku“. Hledám a vytvářím jakési obrazové symboly, znaky a stopy související s tím co cítím, co si přeju, co by nový rok mohl přinést. Zároveň se účastním obrazu i svým podpisem.

Moje PF jsou tedy také určitá poselství a vize, něco, co v obrazové zkratce naznačuji a co ještě zvýrazňuji umístěním svého podpisu a zkratky PF s letopočtem. Zajímavé je, že se opravdu některá obrazová poselství PF víceméně naplnila, že svým skromným způsobem trochu naznačila, co se stane. (V.K.)