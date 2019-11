Ondřej Fencl a Hromosvod + hosté - 25 let

25.11. to bude čtvrt století, co Ondřej Fencl v šatně ZŠ Horáčkova před vyučováním oslovil dva spolužáky, jestli by s ním nehráli v kapele Hromosvod - i stalo se. Nejdřív to byl kinderfolk, pak folk, pak folk-rock charakteristický souzvuky houslí a příčné flétny a říznými bubny... Dnes je Hromosvod plný elitních českých sidemanů a hraje prostě písničky. Citlivě, něžně i divoce, tak, jak se sluší. 25.11. u příležitosti 25 let uslyšíte průřez celým čtvrtstoletím... od téměř všech muzikantů, kteří za tu dobu Hromosvodem prošli.

Autorská tvorba sedmatřicátníka Ondřeje Fencla, kterého znáte též od 5P Luboše Pospíšila, z nedávné sestavy Marsyas, ze Schodiště nebo z tria s Vladimírem Mertou a Janem Hrubým. Oproti původnímu folk-rocku hraje nyní Hromosvod barevněji, více pro písničku, méně na odiv. Zpěváka, kytaristu a klávesistu Fencla doprovází na elektrickou kytaru Vojtěch Jindra (m.j. Bran), na housle Hana K. Vyšínská (m.j. Inflagranti), na baskytaru Jaryn Janek (m.j. K. Střihavka, Krucipüsk…) a legendární bubeník Tomáš Marek (ex-Lucie, Kollerband...). Texty plné vnitřních rýmů a nevšedních obratů, uvěřitelný zpěv, virtuózní housle, knopflerovská kytara a nekompromisní rytmika - to je Hromosvod v roce 2019.