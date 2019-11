Potlach: Pacifik + Paběrky Marko Čermáka

Potlach je nestarší hudební program Malostraské besedy, který uvádíme obnovené premiéře. Tradici založili na prahu 70. let Tony Linhart se svojí kapelou Pacifik a bratry Ryvolovými a jejich legendárními Hoboes. Potlach se tenkrát záhy stal „vlajkovou lodí“ moderní trampské písničky. Na programu MB vytrval, vyjma vynucené proluky v 80. letech, přes třicet let, až do její rekonstrukce… Potlach se vrací na scénu MB spolu se svým „kapitánem“ Tonym Linhartem a jeho Pacifikem www.skupinapacifik.cz (zal. 1971), se zpěvačkami Helenou Maršálkovou a Marcelou Voborskou a kytaristou Janem Andělínem Frühwitem. Patnerem Pacifiku je v této premiéře skupina Sekvoj www.sekvojmusic.cz (zal. 1981), která v MB ve svých začátcích zvítězila v soutěži Písně dlouhejch cest.