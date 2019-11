XSTAR je zpěvák, kytarista, textař a úspěšný podnikatel v jedné osobě.

Pochází z české rodiny diplomatů, a tak v mládí hodně cestoval. Vyrůstal v Kanadě a během studií na střední škole se s rodinou přestěhoval do Nizozemí. Tamtéž nahrál ve svých 15-ti letech své první písničky a s kamarádem z Nového Zélandu založil školní kapelu. Po maturitě se rozhodli z Holandska pro další krok a vyrazili na turné, v jehož rámci bylo zahrnuto i 6 zastávek v ČR. Shodou okolností se rodina XSTARa přestěhovala zase zpátky do Čech a zpěvák začal studovat VŠE v Praze.

Při návštěvě Brna se seznámil a propojil s hudebním mágem Igorem Prušou. S Igorem dodnes figuruje v rockové formaci Nantokanaru, která vyhrála v roce 2008 Jack Daniel's Music Contest. Součástí výhry bylo nahrávání singlu ve studiu The Tracking Room v americkém Nashvillu. V tom samém roce vydala kapela cd "He Who Dances With Swans", které bylo na serveru musiczone zvoleno debutovým albem roku.

V listopadu 2011 vydal svou první sólovou desku ve spolupráci s Andreasem, Dannie, Igorem Prušou, Luďkem Stavinohou a řadou dalších autorů a muzikantů.

Momentálně připravuje s Borisem Carloffem své druhé studiové album a vystupuje živě s Lukášem Chromkem (kytara - Airfare), Janem Hrbkem (basa) a Tomášem Pialou (bicí).