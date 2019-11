Jorge Rossy Vibes Quintet ft. Mark Turner and Billy Hart

Světově proslulý jako bubeník Jorge Rossy, který spolu s triem Brada Mehldaua předdefinoval umění jazzového tria (alba Art of the trio), se tentokrát představí v Jazz Docku jako úžasný vibrafonista! Podle jeho vlastních slov je tento nástroj ideální kombinací perkusní povahy bicích nástrojů a polyfonní, harmonické a melodické dimenze klavíru. Jorge Rossy Vibes Quintet zahraje hudbu zejména z nového alba Beyond Sunday, které vyšlo na labelu Jazz & People. Hudba Jorge Rossyho je plnokrevný moderní jazz, který s úctou k tradici posouvá tuto hudbu zase o krok dále. Harmonická, rytmická a melodická invence tohoto hudebníka je neskutečná, je provázena excelentními výkony celé kapely.

Není divu, tento kvintet tvoří skutečně all-stars světové jazzové scény: u nás velmi dobře známý americký saxofonista Mark Turner, jenž spolupracoval např. s klavíristou Bradem Mehldauem, Jeffem Ballardem a kontrabasistou Larrym Grenadierem ve skupině Fly, nebo s legendárním Lee Konitzem, Joshuou Redmanem, Kurtem Rosenwinkelem a Enricem Ravou. Dále skvělý katalánský kytarista Jaume Llombart, a neskutečně groovující basista Doug Weiss.

Asi největší pozornost v kapele poutá legendární bubeník Billy Hart, který je dnes již skutečnou ikonou světového jazzu. Za svojí dlouho kariéru spolupracoval s hudebníky jako Miles Davis (legendární album On the Corner), Joe Zawinul, Wayne Shorter, Otisem Redding, Shirley Horn, Jimmy Smith nebo Wes Montgomery!