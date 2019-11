Edukativní, interaktivní představení o intimních vztazích a komunikaci v metropolích 21. století

"Miluju tě..." “Já vás obě taky.” Jestli si myslíte, že tohle je síla, tak to ještě nic není. Po tom, co Ester Geislerová a Josefina Bakošová začaly zveřejňovat reálnou online komunikaci, která se týkala především rozchodů, stále častěji odpovídaly na otázky, co s tím? Co mám dělat, aby se mi tohle nestávalo? Jak se ubránit esemeskové přestřelce? Jak asi sami tušíte, odpovědi na tyto otázky jsou složitější, než se zdá. Ester a Josefina se proto daly dohromady s párovým terapeutem Honzou Vojtkem a v rámci představení "Terapie sdílením" chtějí hledat odpovědi na vztahové otázky publika. Tak přijďte sdílet!