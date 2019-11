DON'T CALL ME KOTĚ Stand-up, který má něco na srdci. 28. listopadu je Mezinárodní den nekupování ničeho, v Kafe Pragovka proběhne DON'T CALL ME KOTĚ a headlinerka večera bude už 14 dní oslavovat svoje narozeniny.

Přijďte do Kafe Pragovka na poslední DCMK a přineste s sebou něco z listopadového tématu: Nic, bambiliony anebo bohatsví. Vystoupí: Lukáš Venclík, Sabina Mladenová, Tomáš Hnědý, Ivan Mečl, Michal Füle, Alena Doláková a headliner večera: Míša Žemlová. Večerem provede: Alexa. Lístky na stand up DCMK jsou v předprodeji, můžeš si koupit základní vstupné za 150,- Kč, na místě za 200,- nebo speciální vstupné, ve kterém je zahrnuto vstupné i unisex tričko Don't Call Me Kotě za 450,- Kč. DON’T CALL ME KOTĚ pravidelně probíhá v Kafe Pragovka. Pokročilí stand up komici vystupují každý měsíc na jiné téma. Začínající komici mohou vystoupit na téma libovolné, ale musí předtím vystoupit v kavárně Nová Perla, v Kyjově u Krásné Lípy na Šluknovsku, anebo absolvovat workshop „Stand up, Kotě“ ve Studiu Paměť v Praze.