Anglie má svůj kanál La Manche, Hawaii nejslavnější triatlonový závod Ironman, Himaláje nejvyšší horu světa Mount Everest, Řecko zakladatelku olympijské myšlenky Olympii a Česká republika v Městské části Praze 5 poslední závod v Evropě a možná i na světě (dle časového posunu) v kalendářním roce a zároveň první v roce následujícím “Půlnoční silvestrovsko-novoroční BĚH METROPOLE”.

Letos již posedmé se 31. prosince 2019 sejdou běžci ze všech koutů republiky, ale i ze zahraničí a pětikilometrové trase tohoto běžeckého závodu, aby se sportovně rozloučili s uplynulým rokem a společně vyběhli vstříc novému roku a naplnili tak středověké lidové motto: jak na Nový rok, tak po celý rok. Jedinečná atmosféra běhu noční Prahou láká nejen běžce, ale i jejich nejbližší, kteří je na trase budou opět podporovat nejen svými hlasivkami, ale i nejrůznějšími řehtačkami, frkačkami, vuvuzelami, ale i dalšímu hudebními nástroji.

Závod bude odstartován 31. prosince 2019 15 minut před půlnocí, aby první závodníci protnuli cílovou pásku cca 10 minut po půlnoci, tedy již 1. ledna 2020. Závod je otevřený, tedy nemá limity ve věkové hranici či zdravotním stavu. V rámci závodu jsou kromě hlavního vyhlášení – pořadí MČ Prahy, vyhlašovány i věkové kategorie po 10 letech (muži, ženy – do 29 let, 30 – 39, 40 – 49, nad 50 let)

Cílem závodu je podpořit aktivní zdravý životní styl a podnítit soutěživot mezi jednotlivými městskými částmi. Soutěží se totiž mimo jiné o nejběhavější městskou část. Každý závodník totiž startem přináší své městské části, obci či městu bod. Součet všech bodů dané městské části pak určí nejběhavější MČ Prahy.

