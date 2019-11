Jako předskokani Yungbluda v Roxy se Duo Saint PHNX v Praze představili již v listopadu. Nyní se vrací v rámci svého samostatného turné. Na sólovém koncertě 16. února v Café V lese představí singly z jejich chystané desky, která má vyjít v roce 2020.

‘Je to těžký bejt v kapele se svým bráchou, je to něco mezi láskou a nenávisti’ říká Alan. ‘Vždycky je to soutěž o to, kdo je lepší, je jedno jestli má pravdu Stevie nebo já, soupeříme jen tak.’

’Jedinej důvod proč je Al v kapele je, protože po mě máma chtěla abych mu sehnal práci’ říká Stevie.