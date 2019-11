Cirque du Soleil Totem v Praze

Cirque du Soleil s potěšením oznamuje, že se vrací do Prahy. Přiveze svoji slavnou show TOTEM. Show bude poprvé v Praze uvedena 17. července 2020 na Letenské pláni. Novinkou je právě místo konání, v červenci bude postaveno stanové městečko s hlavním obrovským šapitó, které má průměr 51 metrů a pojme více než 2 500 diváků, kteří prožijí magickou cestu ke kořenům lidstva. Po minulém úspěchu s představením Toruk: The First Flight, bude TOTEM první velkou produkcí, která navštíví hlavní město České republiky.

TOTEM je fascinujícím pohledem na vývoj lidstva, od své premiéry v roce 2010 má za sebou již téměř 10 let trvající úspěšné turné.

O TOTEMU

TOTEM se odehrává na ostrově, který svým tvarem připomíná obří želvu. Show sleduje neuvěřitelnou cestu lidského druhu, která začíná u původních obojživelníků a pokračuje až k touze člověka létat. Představení zkoumá vazby, které člověka poutají k jinému druhu, zobrazuje jeho sny a nekonečný potenciál. Vyjadřovacími prostředky jsou především akrobatické výkony doplněné vizuálními efekty.

Skrze jednotlivá akrobatická čísla evokující scény z příběhu evoluce je zobrazen svět archetypálních postav, které ztvárňují ustavičné existenciální otázky života. V celé show se prolínají světy vědy, legend a domorodých příběhů o stvoření. Skrze tyto průniky zkoumá show evoluční vývoj druhu, neustálé hledání rovnováhy ze strany člověka a zvědavost, která ho vede dále, rychleji a výše...

Harmonogram představení:

17. července 2020 19:30

18. července 2020 16:00 19:30

19. července 2020 13:30 17:00

21. července 2020 19:30

22. července 2020 19:30

23. července 2020 19:30

24. července 2020 16:00 19:30

25. července 2020 16:00 19:30

26. července 2020 13:30 17:00

28. července 2020 19:30

29. července 2020 19:30

31. července 2020 16:00 19:30

1. srpna 2020 16:00 19:30

2. srpna 2020 13:30 17:00