Jan Garbarek Group (Norsko / Německo / Rusko / Indie)

Norský saxofonista Jan Garbarek bývá právem označován za jednu ze stylotvorných figur evropského jazzu. Jeho nezaměnitelný, konejšivě melancholický tón se stal málem ochrannou známkou kultovního labelu ECM. Právě Garbarkovy nahrávky před půl stoletím přitáhly mezinárodní pozornost k invenční, dnes tak vlivné skandinávské scéně. Jan Garbarek se vrátí do Prahy 20. března 2002, kdy se svojí skupinou uhrane Forum Karlín.

Do Prahy se Jan Garbarek vrací vlastně už také více než půl století, byť s totalitou vynucenou pauzou. Poprvé se tu představil jako mladík v roce 1966, když na jejím prvním mezinárodním turné doprovázel zpěvačku Karin Krog. Účinkoval tehdy i na Karinině albu Jazz Moments. Mnohem později, v letech 1997 a 2010, vystoupil v Praze i ve slavném projektu s Hilliard Ensemble, prolínajícím citlivé saxofonové improvizace se středověkou vokální hudbou. V roce 2013 zahrál na Hradě v triu s kontrabasistou Miroslavem Vitoušem a bubeníkem Trilokem Gurtu. Netřeba dodávat, že každá z návštěv vyzněla odlišně a krásně zároveň.

Ve Foru Karlín zahraje mistr lyrické hry spolu s Jan Garbarek Group, sestavou prověřenou dlouhými lety intuitivní souhry. Německého klavíristu, hráče na elektrické klávesové nástroje, skladatele a také universitního pedagoga Rainera Brüninghause jsme mohli slyšet už na Garbarkově albu Legend Of The Seven Dreams (1988). Krom toho má Rainer Brüninghaus za sebou spolupráci s Carlou Bley, Garym Burtonem nebo Bobbym McFerrinem.

Hvězdný indický perkusista a bubeník Trilok Gurtu (též John McLaughlin či Barre Phillips) přijal v poslední dekádě roli Garbarkova dvorního koncertního bubeníka. Už dlouho předtím ale hostoval např. na Garbarkově nahrávce Visible World (1996), čímž vlastně saxofonistovi oplatil příspěvek na vlastní desku Living Magic (1990).

Také baskytarista Yuri Daniels, proslulý medově sytými tóny svého nástroje, patří déle než dekádu k neodmyslitelným Garbarkovým sidemanům. Podílel se i na koncertním albu Dresden, zaznamenaném v roce 2007.