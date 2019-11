Kluziště na Kulaťáku

Mobilní ledová plocha o rozměrech 18 x 25 metrů vyroste 15. prosince i na dejvickém Vítězném náměstí při ulici Šolínova na ploše farmářských trhů. Otevřeno pro veřejnost bude každý den od 12 do 21 hodin, o víkendech od 9 do 21 hodin až do konce února. U kluziště bude k dispozici půjčovna bruslí, školička a stánek s drobným občerstvením.