Předvánoční dílna pro děti

Předvánoční dílna je určena dětem od 6 do 12 let. Vyrábět se budou vánoční dekorace, děti si vyzkouší jednoduché techniky zdobení skleněných ozdob a dozví se něco o tradičních vánočních zvycích. Dílna je vedena lektorkami, veškerý materiál je zahrnut v ceně dílny. Co si děti vyzkouší: zdobení skleněných baněk pomocí roztavených voskovek, aranžování Nutná rezervace na e-mailu invalidovna@npu.cz