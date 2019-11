Welcome To Night Vale v Praze

Jedna z nejúspěšnějších světových podcastových sérií Welcome to Night Vale o tajuplném městě, ve kterém je vše možné a každá fikce se stává skutečností, se vrací do Prahy. Komunitní rozhlasová divadelní hra vznikla v roce 2012 a do dnešního dne má přes 150 vlastních epizod, na které navazují živá vystoupení, knihy i fanouškovské fikce. Aktuální turné představí zcela nový samostatný příběh, který nikdy nezazní mezi ostatními podcasty - je tedy vhodný pro letité fanoušky i nováčky ve světě Night Vale. I tentokrát nepředvídatelným představením provedou živě známé hlasy Cecila Baldwina, Symphony Sanders i dalších herců.

Vstupenky v prodeji od 22. listopadu 2019.