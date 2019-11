Tání hrany / Rožátová – Vachtová – Žertová

Výstava Rožátová – Vachtová – Žertová je poctou trojici významných umělkyň, které svou tvorbou zásadně přispěly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. století. Eliška Rožátová (*1940), Dana Vachtová (*1937) a Jiřina Žertová (*1932) zároveň představují tři naprosto odlišné tvůrčí přístupy v práci se sklem jako sochařským materiálem. Šíře jejich tvorby zabírá nejen autorskou plastiku, ale také produktový design a mnohé realizace v architektuře.

Expozice prezentuje autorky v několika tvůrčích rovinách časově ohraničených od sedmdesátých do devadesátých let 20. století, kdy střídavě využívaly možností tavené skleněné plastiky, objektů foukaných do formy či kombinaci skla s dalšími technikami a materiály, zejména malbou a kovem. Výběr prací je podmíněn nejenom významem děl v rámci individuální tvorby, ale též vzájemnými konceptuálními spojnicemi, kdy se jejich tvorba především v průběhu osmdesátých let myšlenkově i materiálově přiblížila.

Elišku Rožátovou, Danu Vachtovou a Jiřinu Žertovou pojí nejen celoživotní přátelství a účast na mnoha výstavách a sympoziích u nás i v zahraničí, ale rovněž studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v legendárním ateliéru profesora Josefa Kaplického.

Vystavená díla jsou zapůjčena z majetku autorek, fondu Musea Kampa, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Moravské galerie v Brně, Centra sklářského umění v Sázavě a ze soukromých sbírek.