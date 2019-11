Kiss v Praze

KISS, kteří jsou jednou z nejznámějších a nejvlivnějších rockových kapel všech dob, oznámili, že v roce 2020 prodlouží své závěrečné turné, vhodně pojmenované END OF THE ROAD. V rámci svého rozlučkového turné se ještě jednou vrátí i do České republiky, ve své monumentální show vystoupí v pražské O2 areně.

"Všechno, co jsme vybudovali a všechno, co jsme si za poslední čtyři desetiletí podmanili, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří v těch letech naplnili kluby, arény a stadiony. Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli a poslední šance pro ty, kteří ne. KISS Army, rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli. Odejdeme stejně, jako jsme přišli „Unapologetic and Unstoppable," řekli KISS.