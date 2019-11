Metallica Beroun - Praha vagon!

Tuto sobotu 16.11.2019 Praha Národní třída - Vagon! Jediný revival Metallicy v Evropě, pod který se podepsali členové samotné Metallicy, fungující již od roku 2007. Kapela odehraje ročně více jak 40 gigů skrz většinu evropských zemí i pro několika tisícová publika (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko...) V repertoáru kapely najdete nejen ty největší hity sanfranciské legendy, ale i "old fuckin stuffs" jako třeba No remorse nebo Fight fire with Fire apod. ...and Metallica for All!!!