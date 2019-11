Po premiéře v Kanadě a USA přichází film The Rise Of Jordan Peterson i do České republiky! Nenechte si ujít JEDINÉ promítání tohoto filmu v ČR a získejte možnost položit producentům filmu otázky, na které vám po filmu budou odpovídat v QnA segmentu.

Film zachycuje transformativní události vzestupu Jordana Petersona ke slávě a zároveň poskytuje unikátní pohled do jeho myšlenek, osobního a rodinného života.

Producenti filmu Patricia Marrcocia a Maziar Ghaderi budou po filmu odpovídat na vaše otázky ve speciálním video segmentu.