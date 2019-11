Ash v Praze

ASH oznámili vydání trojalba nazvaného Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash, které vyjde 14. února 2020 u firmy BMG a turné, jehož jednou ze zastávek bude také koncert v pražském Futurum Music Baru v úterý 3. března 2020.

Na albu se objeví i novinka Darkest Hour Of The Night a dalších třináct Top 40 singlů jako Girl From Mars, Gold Finger, Oh Yeah a dalších. V 3 CD verzi Teenage Wildlife fanoušci najdou devatenáctiskladbové CD s raritami, jako je hit The Buzzcocks Everybody’s Happy Nowadays (s členem Coldplay Chrisem Martinem) nebo věčné Teenage Kicks.