Adam Beyer v Praze

Adam Beyer, který je považovaný za lídra takzvané švédské techno školy a který si během své bohaté kariéry vytvořil nezaměnitelný zvuk postavený na taneční energii a zároveň nezapomíná na aktuální trendy, přijede do Prahy! Legendární producent a Dj se do České republiky zatím podíval jen na velké festivaly a výjimečně na halové akce pro mnoho tisíc návštěvníků. Nyní dorazí poprvé do klubového prostředí pražské SaSaZu s omezenou kapacitou.

Jeho fanoušci se mohou těšit na hutné basové linky, cit pro atmosféru a osobitý zvuk. Vzhledem k tomu, že se představí po dlouhé době v ČR v intimním prostředí klubu, je počet vstupenek striktně limitován, aby si to lidé opravdu užili,“ láká na koncert promotér Dalin Vajčner.