Republiko má středisková aneb lukrativní nejistota

Nahlédněte pod pokličku politické kuchyně. Říká se, že každý politik je tak trochu herec a někdy je pro občana těžké rozpoznat, kdy se politici věnují práci a kdy předvádí komedii. Jedním z největších komiků je bezpochyby hlava našeho státu. Kdo jiný by dokázal říci výrok „Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní“ a přitom nemít na mysli sám sebe.

Z rukou samotného mistra

Vaším průvodcem a vypravěčem je vynikající doktor filozofie Ivo Šmoldas, který vám odhalí povahu politiků až do samotného morku kostí. Vtipné skeče i zajímavé úvahy vás donutí nahlédnout do politiky pod zcela novým úhlem. Republiko má středisková není pouhým kabaretem, ale dílem, které má za cíl oslovit široké spektrum diváků, a to se mu bezpochyby již povedlo.

Vychutnejte si inscenaci, kterou si užijete od začátku až do konce a spravíte si s ní chuť po sledování naší politické scény.