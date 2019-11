Forest.ink 2 Viva la Amazonia

Tématem druhého ročníku Forest.ink je životní energie. Akce je pro všechny, které zajímá integrace jogínských principů do všech aspektů života. Jóga, Ájurvéda, meditace, zpěv a tanec jakožto prostředky našeho probouzení, posílení intuice, pozornosti a životní síly. Setkání je určené pro ty, co se rozhodli žít jiným způsobem života, než je ve společnosti považované za normální a běžné.

Cílená práce s životní energií nám pomáhá předejít stresu a zharmonizovat náš vnitřní a vnější svět. Pomocí nástrojů jako je vibrace našeho hlasu, mudry, dech, ásany a další, se učíme navigovat tuto sílu tak, aby jsme skrze ní léčili sebe i ostatní. V roce 2016 se uskutečnila benefiční akce v prostoru Chemistry Gallery na odkoupení prvních 10ha pralesa v ekvádorské Amazonii a založení fundace Forest.ink a projektu Bosque Medicinal. Tento projekt od té doby roste a prosperuje. Postavili jsme první pralesní stanici, která slouží jako základna pro zodpovědný ekoturismus a dobrovolnickou činnost, zejména zalesňování ploch které byly vykácené kvůli nelegální těžbě. Forest.ink slouží jako informační portál v České republice, kde pravidelně organizujeme přednášky a semináře. Každý člen projektu připravuje akce, které souzní s tím, co je mu nejbližší. Příkladem je jóga, ájurvéda, meditace s merkabou, intuitivní malba, ceremonie s léčivými rostlinami a další. Vybrané peníze posíláme našemu sesterské organizaci Bosque Medicinal, který za tyto prostředky kupuje v Amazonii pozemky na ochranu deštného pralesa. Na základě těchto organizací vznikl tento rok projekt UNIDA - United for the Development of the Amazon

Předběžný program přednášek a workshopů:

Petra Shakti Kaur - Úvod do kundalini jógy

Barbora Hu JÓGA Živlového Archetypu

Jan Komeda

Muna Saliba - Ájurvéda

Lena Yellow - DAR HLASU

Petr Vašák - Dechová extáze

Koncert MAOK pro Prales!

Tetování jako rituál: Petra Tattoo, Ondrash Tattoo, Jan Mráz, Marie Kraus, Adina BauBau, Duhovka,Lucie Liška, Dodáč, Onako Tattoo, Mafis, Deny, Anna, Szabi, Andrea Kopecka, Sabina Sýkorová, Petra Bol, Stano Tma, Filip Uglywork, Miki Aslan, Dan Ko, Verča Tomášková, Julie Chochola, Tomáš Randl, Berta, Lubomír Hornák, Ashtray Heart, Jakub Slováček, Striga, Monika Vlčková, Jaroslav Málik, Ruined Life Tattoo, Bumpkin Tattoo

Tentokrát se na akci nebude tetovat, tatéři si vytetují návrh u sebe ve studiu. Přednáška o pralese Jan Killián Občerstvení: Amazonia Café