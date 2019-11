Iron Maiden v Praze

IRON MAIDEN se v roce 2020 vrátí do Evropy na závěrečnou etapu jejich Legacy Of The Beast Tour, které 7. července navštíví i Sinobo Stadium (dříve známý jako Eden Arena). Do Prahy se vrátí po dvou letech od svého posledního vystoupení na letišti v pražských Letňanech.

Na koncertě zazní nejenom hity, ale i věci oblíbené u fanoušků. Kapela bude vybírat z celé své kariéry, takže pro každého něco - ať už jste věrný fanoušek Maiden nebo jen příležitostný koncertní návštěvník.

V rámci turné, které bylo zahájeno minulý rok, skupina zavítala do 39 zemí po celém světě, její koncerty navštívily téměř dva miliony fanoušků a na legendárním festivalu Rock In Rio v Brazílii hrála téměř pro 100 000 lidí.