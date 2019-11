Novoměstský advent 2019

Kouzlo adventního času na Novoměstské radnici si můžete v rámci akce Novoměstský advent užít nejen na vánočním jarmarku, který se uskuteční v interiérech a na nádvoří, ale i zhlédnutím krátkých filmů, přehlídkou železničních modelů, při divadelních i pěveckých vystoupeních nebo zkrátka jen tak s rodinou, dětmi a přáteli.

Příjemná a vřelá atmosféra, vůně hřejivých nápojů, jehličí i rozpustilý smích a potlesk publika promění již po sedmé Novoměstskou radnici v neopakovatelně příjemný a důstojný prostor k setkávání lidí v tomto výjimečném čase. V sobotu a neděli 30. 11. a 1. 12., o prvním adventním víkendu, vás od 10:00 do 18:00 hodin přivítají v historických prostorách stánky adventního trhu, které nabídnou důmyslné hračky, knihy, regionální i řemeslné výrobky, originály od nejrůznějších designérů a výtvarníků. V dílnách si můžete vyzkoušet nejen fantazii a zručnost svých potomků ale i tu svou a bude jen na vás, jestli svými výtvory odměníte sebe, nebo potěšíte své blízké, babičky, dědečky a přátele a vyrobíte dárek třeba právě pro ně. Uvidíte báječná divadelní vystoupení i dětské pěvecké sbory. Gotický Mázhaus rozezní bubnová performance Petra Šušora, které se můžete již tradičně zúčastnit nejen jako diváci.

„Klid, vřelost a nezapomenutelně strávený společný čas. To je to, jak na Novoměstské radnici vidíme čas adventní a jak bychom ho rádi nabídli návštěvníkům k příjemnému strávení. Letos je to již sedmým rokem, kdy se nám to daří a jsem za to osobně velmi rád“, takto charakterizuje Novoměstský Advent ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta.

Všichni prodejci se tu scházejí, aby vám zpříjemnili adventní čas a společně s vámi ho prožili v krásných prostorách Novoměstské radnice. V letošním roce se opět můžete těšit na spolupráci s partnerem akce Design mode, u kterého najdete výběr tvorby řady designérů a výtvarníků. Tajemná šatlava představí již potřetí instalaci světelných objektů od výtvarnice Evy Nečasové (Spacelights), tentokrát na téma „Miluji Tě“ (Má láska k Tobě rozechvívá květy na zářící louce. Nikdy Ti to ale nesdělím slovy). Ústředním motivem je pole interaktivních květin, které reagují na pohyb v okolí a rozechvívají se kolem meditující zářící bytosti, která pluje v prostoru. Tato trojrozměrná instalace nesmírně originálně a neopakovatelně doplní klenby středověké šatlavy a vytvoří fantaskní atmosféru, která vás okouzlí a nechá proniknout do fantazií autorky. Repertoár divadel, dílniček a dětských pěveckých sborů zůstal u osvědčeného a divácky úspěšného programu předchozích let. Z jižních Čech například přijede Divadlo Dokola, Prahu zastoupí soubor Lokvar. A jako překvapení chystáme další divadelní představení v nových prostorách, máte se na co těšit.