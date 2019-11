Adventní koncert Smyčcového souboru a Komorního orchestru ZUŠ Lounských

Na tradičním adventním koncertě Základní umělecké školy Lounských uslyšíte v podání Smyčcového souboru a Komorního orchestru známé skladby.

Smyčcový soubor :

J. I. Linek : Korunovační intráda

Green Sleeves - anglický tradicionál ze 16. stol

M. J. Rodriguez Peris : Sinfonietta



Komorní orchestr :

J. Sibelius : Andante Festivo

A. Vivaldi : La Folia

J. Stamic : Sinfonia in G

G. Holst : St. Paul´s Suite

K. Horká : Nostalgie

A. Piazolla : Oblivion

Komorní orchestr vznikl v r. 2006 a hrají v něm žáci od dvanácti let až po nejstarší žáky školy. V Ústředním kole Národní soutěže ZUŠ ČR, která se pravidelně koná v Olomouci, získal orchestr v roce 2009 první cenu, v roce 2012 a 2015 členové orchestru z Olomouce přivezli cenu druhou. V rozhlasové soutěži orchestrů a mladých interpretů „Concerto Bohemia“ v červnu 2015 získal Komorní orchestr první cenu v kategorii „soubory a orchestry studentské do 25 let“. V krajském kole Národní soutěže ZUŠ ČR v roce 2018 získal Komorní orchestr první cenu.

Smyčcový soubor je „předstupeň“ Komorního orchestru. Hrají v něm žáci od osmi do jedenácti let. Také tento soubor je držitelem několika cen ze soutěží – naposledy to byla třetí cena v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ČR v roce 2018.