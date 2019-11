Hans Zimmer Live

Po světovém turné, které do arén, stadionů a open air prostorů celého světa přilákalo přes milion fanoušků, se Hans Zimmer, hudební skladatel oceněný Oscarem, cenami Grammy a Zlatými glóby, vrátí v roce 2021 do pražské O2 areny, kde živě uvede své celosvětově známé kompozice, a to v rámci nově oznámeného evropského turné.

Hans Zimmer, ke kterému se připojí živá kapela, orchestr a pěvecký sbor, uvede jak skladby z oblíbených filmů včetně Lvího krále a Interstellar, tak i z novějších snímků Dunkerk nebo X-Men: Dark Phoenix. Kromě toho Zimmer předvede skladby, které nejsou ke slyšení živě příliš často, např. z filmů Poslední samuraj a Slzy slunce.

Publikum může očekávat bohaté představení s téměř 100 hudebníky vystupujícími na pódiu vedle samotného Zimmera.

Německý skladatel se rozhodl zahájit své nové turné v roce 2021 v Berlíně, druhou zastávkou bude pražská O2 arena.