Sick Of It All v Praze

Nehynoucí legenda, Sick Of It All, tahle hardcore-punková čtyřka okolo bráchů Kollerových, která to hrne trvale od r. 1986 bez zásadních změn nehledě na to, co ve světě běží, vystoupí v Praze. Ani přibývající křížky a šrámy života na jejich výkonech nejsou znát, jakoby v sobě měli neuhašený dračí oheň.

A když do mlýnice přihodíte Comeback Kid a Cancer Bats, je jasné, že do kotle se odváží jen ti nejodhodlanější!