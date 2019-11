Nová krev – PopUpShow

PopUpShows jsou krátké a nikdy se neopakující street performance neexistujícího žánru Spectacular Shit. Diváci dostanou sluchátka a přes ulici a sklo výlohy sledují svébytný útvar na pomezí performance, StandUp, videoklipu a scénické koláže. Petr Vančura alias #kingofzjuby na tomto projektu dlouhodobě spolupracuje s výtvarnicí Kateřinou Jirmanovou, sound designérem Janem Čtvrtníkem a produkčním Janem Řehořkou.

“Jsem herec a bojím se lidí. Chci se vetřít do vaší přízně, bez toho nepřežiju. Slibuju, že mojí Národní PopUpShow nebudu komplikovat zjevnou logikou. Slibuju, že všechny nápady budou pečlivě nakradené ze všeho kolem a poskládané v nový tvar.

Je 13.10. a mě baví hrát si s myšlenkou, že 19.12. budu nadělovat pravdu, jako jediný cenný, ale nechtěný dárek. Baví mě Jiří Kovanda a jeho nenápadné umění, které se krčí v koutech galerií a které povýšilo nenápadnost na umění. Baví mě příběh Josefa a Marie – zejména v tom, že jim nikdo nevěřil. No, a jak by taky mohl, když to celé znělo jako nesmysl. Tedy mě baví: Jsem věřící, tedy; věřím všemu co nedává smysl. (To jsem si nevymyslel, to řekl básník, ale zapomněl jsem který). Baví mě představa, že Pavla Beretová je moje žena, ale s jinou minulostí, protože minulost „dětí“, narozených kolem roku 84 je strašně nudná. Hodně mě toho baví a nebojím se toho, protože to má centrum v bodě mého JÁ.”

Následovat bude koncert kapely Základní kameny úrazu, která vznikla speciálně pro tento večer ve složení Saša Rašilov (kytara), Igor Orozovič (klavír), Filip Kaňkovský (bicí) a Jan Tošovský (baskytara). To je ovšem pouze základní sestava – u mikrofonů a dalších nástrojů se vystřídá celá řada dalších členů souboru Činohry.