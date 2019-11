Einstürzende Neubaten v Praze

Německá industriální hudební skupina Einstürzende Neubate vydá již v příštím roce po více než dvanácti letech dlouho očekávané studiové album. Písně z něj představí v rámci plánovaného turné The Year of The Rat Tour. V Praze vystoupí dne 22. května 2020 v sále Fora Karlín.

Za svou existenci vydali celkem 12 alb, na právě připravované novince slibují dosud neprobádané obzory jejich vnímání hudby. V Praze, kam se více méně pravidelně vrací, dorazí v sestavě: Blixa Bargeld, Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit a Rudi Moser.

Jejich turné čítající 17 koncertů odstartuje 19. dubna 2020 v německém Postdamu a skončí 30. 9. v Londýně, Praha je jejich druhou zastávkou.