Noc divadel - Institut umění - Divadelní ústav

Nenechte si ujít Noc divadel.

14:00 - 20:00

Institut umění – Divadelní ústav (IDU), koordinátor akce Noc divadel, připravil na 16. listopadu speciální rodinný program, který navazuje na téma letošního ročníku: Divadlo a svoboda. Odpolední dobrodružná hra pro děti od 6 let a jejich rodiče nazvaná Svoboda: Dá se to jíst? ukáže jaké podoby může mít svoboda. Proběhne také vernisáž výstavy Divadlo a svoboda či prodej publikací vydaných edičním oddělením Divadelního ústavu se speciální slevou. Od 14 do 16:30 hodin bude v Malém sále IDU probíhat přímý přenos z demonstrace z Letenské pláně. Od 14 do 20 hodin otevřené infocentrum Noci divadel v na recepci budovy IDU.

14:00 - 17:00

Dobrodružná rodinná hra: Svoboda? Dá se to jíst?

Jaké podoby může mít svoboda? Kde začíná a kde končí? Najdete ji v knihovně Divadelního ústavu? Víte, kdo byl Josef Svoboda? Odpovědi můžete nalézt na jedno z pěti stanovištích dobrodružné hry v prostorách Institutu umění - Divadelního ústavu. Součástí je také animační dílna s lektorkou Jitkou Petrášovou, ve které si vyzkoušíte technikou ruční stop-motion animace tvorbu vlastního krátkého videa na téma "Svoboda".

Vhodné pro děti od 6 let v doprovodu rodičů.

Vstup volný. Rezervace není nutná.



14:00 - 16:30

Přímý přenos demonstrace z Letenské pláně v Malém sále IDU

15:00 a 17:00

Komentované prohlídky Informačně-dokumentačního oddělení IDU

Interaktivní program Informačně-dokumentačního oddělení plný zajímavých informací i kuriozit. Průvodce fondy, databázemi a způsobem, jak se materiály a údaje získávají, zpracovávají, ukládají a především zpřístupňují zájemcům. To vše s praktickými ukázkami a zajímavostmi, se kterými se pracovníci tohoto oddělení občas setkávají.

Komentované prohlídky v 15 a 17 hodin (délka cca 45 minut).

Vstup volný. Rezervace není nutná.

DIVADLO A SVOBODA: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989

vernisáž v 19:00 hodin

Patio Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1

Divadlo bylo v listopadu a prosinci 1989 hybatelem společenské změny. Co však následovalo poté, co se usadil „prach revoluce“? Na divadlo jako součást rodící se občanské společnosti a jako společný prožitek svobody a se zaměřuje výstava Divadlo a svoboda, která představí především nezávislé divadelní iniciativy 90. let. Kromě pražského epicentra se diváci budou mít možnost přenést tako do všech regionů české republiky a do epicenter nezávislého divadla, která po roce 1989 vznikla na Slovensku. Výkladové texty, fotografie a dobové dokumenty budou instalovány na třech interaktivních objektech, které grafik Jaroslav Mašek a scénograf Petr B. Novák pojali jako rozpadající se zeď symbolizující otevření hranic i pád ideologických omezení. Součástí výstavy je také 12 audioobjektů, které diváci budu mít možnost prozkoumat během návštěvy pražských divadel a které jim nabídnou možnost poslechnout si koláže z rozhovorů s téměř 60 osobnostmi české nezávislé divadelní scény 90. let, jež byly pořízeny u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Kurátorky výstavy: Martina Pecková Černá, Anna Hejmová

Grafické řešení: Jaroslav Mašek

Architektonické řešení: Petr B. Novák

Autoři textů: Dáša Čirpová, Marek Godovič, Jan Jiřík, Lucie Křápková, Kateřina Lešková Dolenská, Otto Linhart, Marcela Magdová, Martin Macháček, Martina Pecková Černá, Pavel Štorek

Produkce: Barbora Comer, Marek Linhart, Viktorie Schmoranzová

Divadlo a revoluce

Výstava probíhá od 17. listopadu 2019 do 17. ledna 2020 v divadle Komedie

Výstavou chceme připomenout úlohu kultury při formování demokratické opozice v období před rokem 1989 a zejména pak divadel během sametové revoluce. Události vysoké politiky se z jevišť pod pozlacenými portály, zkušeben a zakouřených šaten záhy přenesly jinam, role divadla proto zůstává dnes trochu opomenuta. Podstatou revoluce je přitom pohyb v celé společnosti – pohyb, který v listopadu 1989 rozpoutali divadelníci a studenti.

Výstava je obnovenou vezí projektu, který Institut umění - Divadelní ústav připravil k 20. výročí sametové revoluce. Představuje výběrový průřez scénami, kudy se revoluce v listopadových a prosincových dnech roku 1989 ubírala, a to na ose Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Brno, Olomouc, Ostrava. Doplňují ji dobové artefakty, plakáty, dokumenty a především obraz Petra Nikla. Jeho dílo Narození kočky pochází z roku 1987, kdy také vznikla skupina Tvrdohlaví, kterou spoluzaložil s Františkem Skálou, Čestmírem Suškou, Jaroslavem Rónou, Jiřím Davidem, Zdeňkem Lhostským a dalšími. Tuto skupinu můžeme chápat jako uměleckou předzvěst uvolňujícího se ovzduší.

Vernisáž se bude konat 16. listopadu 2019 od 17.00 v divadle Komedie. Poté bude následovat debata o teatralitě revoluce s Liborem Vodičkou a Bárou Štěpánovou.

Výstava vznikla ve spolupráci Institutu umění - Divadelního ústavu a Městských divadel pražských, exponáty ve vitrínách shromáždil a zapůjčil Libor Vodička a obraz v kavárně autor Petr Nikl.