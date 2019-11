Noc divadel - Národní divadlo Praha

Nenechte si ujít Noc divadel.

Tvořivá dílna Můj divadelní deník

V průběhu dílny získají děti svůj jedinečný Divadelní deník. Nejprve to budou desky, které si výtvarně dotvoří. Do desek si budou přidávat jednotlivé listy týkající se Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery Národního divadla. První série listů se týká aktuálního repertoáru Národního divadla a obsahuje hádanky, křížovky, ilustrace k domalování, místa pro zápisky vlastních zážitků z navštívených představení apod.

Dílnu připravily a vedou lektorky ND+, které jsou autorkami jednotlivých listů a pro zúčastněné děti si připravily ještě několik bonusových „zážitků“. Místo konání: baletní sál II, Anenský areál, Anenské náměstí 2, Praha 1

Čas: 12.00 a 13.00

Doporučený věk dětí: 8+ , jelikož dítě získá svůj Deník, je potřeba, aby umělo samo číst a psát. Děti by se dílny měly zúčastnit samostatně, neboť kapacita míst je omezena.

Délka dílny: 50 min.

Max. počet osob ve skupině: 40

Cena vstupenky = cena za blok Můj divadelní deník = 99 Kč – platba proběhne na místě

Rezervace nutná na adrese: nocdivadel@narodni-divadlo.cz

Podoby SVOBODY v Anenském areálu

Jazykově rozverný špacír nádvořím Anenského areálu, při kterém rozpleteme historické nitky mezi budovou a slovem SVOBODA ...nejpozději ve středověkém sklepení. Pro všechny hravé osoby.

Místo konání: Anenský areál, Anenské náměstí 2, Praha 1

Čas: od 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00

Délka: max. 30 min.

Max. počet osob ve skupině: 30

zdarma, bez registrace

Nahlédnutí do Divadelního archivu Národního divadla

Prohlídka Divadelního archivu se v posledních letech stala pevnou součástí programu Noci divadel Národního divadla a těší se velkému zájmu diváků. Návštěvníci mají možnost nahlédnout přímo „mezi regály“, dozvědět o historii archivu i divadla vlastního a prohlédnout si cenné archiválie z více než stopadesátileté historie ND.

Místo konání: Anenský areál, Anenské náměstí 2, Praha 1

Čas: 17–20.45, začátek vždy v celou a o půl (poslední prohlídka vychází ve 20.00)

Délka: 45 min.

Rezervace nutná na adrese: divadelniarchiv@narodni-divadlo.cz

Prohlídka je možná pouze po předchozí rezervaci a není vhodná pro děti, doporučený věk je 15+.

Nahlédnutí do Hudebního archivu Národního divadla

V badatelně hudebního archivu vám v malých skupinkách představíme ukázky tištěných i rukopisných hudebnin, zejména notových materiálů, jejichž přítomnost v archivu není náhodná: souvisí s historickým i zcela současným provozem pražských, zejména operních scén. Tušíte, kolik a kterých druhů materiálů je zapotřebí pro nastudování jedné inscenace?

Nahlédnete i do depozitářů nedávno rekonstruovaných prostor archivu.

Místo konání: sídlo hudebního archivu, Anenský areál, Anenské náměstí 2, Praha 1

Čas: 17.30–20.30 (poslední prohlídka vychází ve 20.00)

Začátek vždy v půl a v celou.

Délka prohlídky 25 minut.

Rezervace nutná na adrese: hudebniarchiv@narodni-divadlo.cz

Prohlídka je možná pouze po předchozí rezervaci a není vhodná pro děti, doporučený věk je 15+.

Svoboda slova (?)

Hra se slovy, práce s textem, čtení divadelních her, interakce s hercem, svoboda projevu, komunikace mezi sebou, se sebou… Účastníci divadelního kurzu ND Young spolu s divadelní lektorkou Činohry Zuzanou Kráľovou připravují zajímavý koncept scénického čtení divadelních her Václava Havla. Přijďte se zaposlouchat do dialogů nebo si taky zkusit být na chviličku hercem! To všechno na herecké zkušebně Činohry v Anenském areálu.

Místo konání: zkušebna Činohry Národního divadla, Anenský areál, Anenské náměstí 2, Praha 1

Čas: 18.00, 19.00, 20.00

Délka: 45 min.

Rezervace nutná na adrese: tvurcidilny@narodni-divadlo.cz

Max. počet osob ve skupině: 50

Účast je možná pouze po předchozí rezervaci a doporučený věk je 13+.

Backstage Laterny magiky

Zveme vás na výjimečnou sérii prohlídek Nové scény a jejího zákulisí po stopách Laterny magiky. Cesta vás zavede do míst, která jsou divákům běžně nepřístupná, tam, kde vládnou technici, garderobiérky, maskérky a kde se umělci připravují na vystoupení. Můžete si také vyzkoušet, jak se tanečníci cítí během představení, ocitnete se totiž přímo na scéně, kde už je vše připraveno na představení Cube. Jestlipak se vám z pohyblivé projekce pod nohama také zatočí hlava?

Místo konání: Nová scéna Národního divadla, Národní 4, Praha 1

Čas: 21.00, 21.20, 21.40, 22.00

Délka: 40 min.

Max. počet osob ve skupině: 20/25 osob a prohlídka je možná pouze po předchozí rezervaci

Rezervace nutná na adrese: laternamagika@narodni-divadlo.cz