Koncert Nylon jail a midnight swimers

Kapela Nylon Jail v listopadu vyrazí letos už na druhé klubové turné. Na koncertní zastavení přizvali spřátelené britské Midnight Swimmers. Nylon Jail po čtyřletém mlčení v závěru loňského roku vydali druhou desku „Irreversible Changes“. Comebacky bývají zpravidla náročnější než samotné začátky, ale tento sebevědomý návrat na hudební scénu rozpaky netrpěl. Tuto skutečnost kapela v nové sestavě potvrdila i klubovými koncerty a hraním na letních festivalech (Metronome Festival Prague, Colours of Ostrava, Festival Banát).

Novou deskou kapela vykročila ze škatulky elektro-country, do které se pasovala svým debutem „My Heart Soars Like A Hawk“ z roku 2013. Aktuální tvorba kapely je více syrová a rockovější, hutná a žánrově pestrá. „Deska si v sobě po celou dobu nese určitý lákavý stín zaprášené garáže, zapomenutého filmového motelu či zakouřeného baru, kde soukromý detektiv právě propíjí poslední zbytek zálohy honoráře. Je lhostejné, zda se posune blíž k řinčivějšímu rocku, tanečnějším rytmům nebo specificky zabarveným baladám. Vše je poskládáno tak, že to člověku připadá jako naprosto samozřejmé prolínání různých podob tvorby souboru. Takhle to vlastně má být. Takže změna sem, změna tam, Nylon Jail jsou zpět v plné síle a parádě,“ hodnotil desku „Irreversible Changes“ Milan Slezák v časopise ROCK&POP.

Ústřední dvojice kapely (skladatel a kytarista Roman Vičík a zpěvák Jiří Jirák) vždy usilovala o to, aby hudba Nylon Jail měla společenský přesah. Na konci roku 2013 odehráli koncert na ukrajinském Majdanu a letos v květnu byli jednou z kapel na akci Sbohem, pane ministře! v Olomouci. Listopadové turné představí nejen písně z obou desek, ale připomene výročí Sametové revoluce. Bude hudební oslavou třiceti let demokracie a svobody. Oslavou ne vždy a všude samozřejmých hodnot, díky kterým Nylon Jail hrají hudbu takovou, jakou hrát chtějí.