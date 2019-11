Jiří Hauschka / Sovy nejsou tím, čím se zdají být

S obrazy Jiřího Hauschky se dostáváme do prostředí, kde dochází ke konfrontaci, či možná spíše symbióze člověka s krajinou. Přírodní prostředí nás ovlivňuje víc, než si sami připouštíme. Někteří malíři to tak vnímají už dlouho, zvláště tam, kde je té přírody nějak více, tedy v severních končinách s lesy a jezery, či naopak v jižních s džunglemi a vodopády. Děje spjaté s člověkem jsou tam možná syrovější, opravdovější, víc na kůži. Název výstavy odkazuje na legendární Lynchův seriál, který se v takovém prostředí odehrával. Po něm už bylo všecko jinak. I tak se můžeme dívat na Hauschkovy obrazy. A vydat se spolu s ním do malířské divočiny.