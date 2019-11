Hrubá Hudba - křest CD (Lesní zvěř a Horňácká muzika Petra Mičky)

Hrubá hudba – Originální spojení dvou odlišných hudebních světů (Lesní zvěř & Horňácká muzika Petra Mičky), které na české hudební scéně dosud nemá obdoby. Hudební koktejl syrového horňáckého folkloru a nu-jazzu s prvky dalších hudebních žánrů. Hrubá hudba je společný koncertní projekt nu-jazzové kapely Lesní zvěř, jejího frontmana Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky.

Vychází ze stejnojmenného vydavatelského titulu (2CD Hrubá Hudba/Indies Scope, 2019), který vedle sebe staví a propojuje autentickou podobu horňáckého hudebního folkloru v podobě Mičkovy kapely a autorskou hudbu Jiřího Hradila. Spojení těchto interpretů odlišných žánrů má však své počátky už v roce 2009, kdy Mičkovci hostovali na debutovém albu Lesní zvěře (Lesní zvěř, 2009). V průběhu dalších let následovaly příležitostné společné koncerty a účinkování na multižánrových festivalech (např. Beseda u bigbítu či Colours of Ostrava), v televizním dokumentu Slovácká suita (režisér Jiří Šindar), na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice či v rámci koncertu Teče voda, teče v pražském Rudolfinu 27.10.2018 k stému výročí české státnosti. Spolupráce Lesní zvěře, Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky vyústila právě ve specifický hudebně-vydavatelský projekt Hrubá Hudba. S koncertní podobou projektu interpreti přináší originální prolínání na první pohled dvou zcela rozdílných hudebních světů, které v moravském hudebním prostředí dosud nemá obdoby. Lesní zvěř se věnuje nadžánrovým hudebním výletům, které by se daly obecně zahrnout pod pojem nu-jazz. V tuzemském prostředí je nedílnou součástí alternativní hudební scény a tradičním účastníkem multižánrových festivalů. Specifický hudební jazyk a výrazové prostředky Lesní zvěře mají ale dosah i na zahraniční hudební scéně. Ve svém portfoliu má kapela účast na několika významných mezinárodních jazzových festivalech, např. Brusel Jazz Marathon, Eurojazz festival Mexico, Bialsko-Biala či Kaunas jazz festival. Horňácká muzika Petra Mičky působí na moravské folklorní scéně 20 let.

Hudecký a pěvecký projev kapely vychází z bohaté tradice hudební kultury Horňácka a navazuje na ni v co možná nejpravdivější stylové podobě. Muzika spolupracuje s nejvýraznějšími regionálními zpěváky a soubory, s nimiž natočila řadu hudebních snímků. Záběr kapely je ale v posledních letech širší. Kromě tradičních folkloristických příležitostí se Mičkovci účastní nejrůznějších hudebních projektů a spolupráce mimo klasické folklorní spektrum, a to jak doma, tak v zahraničí.