Ned Collette (AUS), Bára Zmeková

Australský folk-rockový experimentátor Ned Collette se po několika letech konečně vrátí do Prahy, tentokrát se svou tříčlennou doprovodnou skupinou poprvé naživo představit loňské album Old Chestnut, na němž se pustil do pátrání po vlastních folkových kořenech, aniž by avšak zanevřel na jemné, pro sebe tak typické psychedelické předivo, ani na decentní jazzové motivy – srovnání s Royem Harperem nebo Sydem Barrettem jsou zcela na místě. Večer otevře Bára Zmeková, která představí své letošní oceňované album Lunaves.

Vstupenky v hodnotě 185,- Kč jsou v prodeji on-line přes SMSticket, zbylé vstupenky budou v den koncertu k dispozici na místě za 220,- Kč.