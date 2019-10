Vojtěch Dyk & B-Side Band v Praze

Vojtěch Dyk & B-Side Band Josefa Buchty oslaví společných 10 let ve velkých halách. Je to již 10 let, kdy si Vojtěch Dyk podal ruku s Josefem Buchtou a společně se pustili do neprozkoumaných hudebních vod však se stejnou vášní pro jazz a swing. Po prvním koncertě bylo tehdy všem přítomným jasné, že se zrodilo něco velkolepého. Spojení s přesahem žánrů a formy. Že během deseti let spolu prodají statisíce vstupenek a zboří nepsaná pravidla tradičního big bandu, nikdo nečekal.

Nyní bok po boku vystoupí ve třech halách v Praze, Brně a Ostravě.