Halloweenská party v Aquacentru Šutka

S příchodem podzimu vždy ke konci října přichází hned dva mystické svátky, americký Halloween a české Dušičky. Jak je oslavit? Co trochu netradičně? V sobotu 2. 11. 2019 můžete s celou svou rodinou nebo přáteli vyrazit do Aquacentra Šutka a užít si báječnou Halloweenskou párty s filmem Addamsova rodina. Zábavný program pro rodiny s dětmi odstartuje v 11:00 hodin. Pro malé i velké je připraven bohatý program – netopýří mejdan nebo zombie party, dušičková soutěž, začarované sochy, chytání netopýrů a mnoho dalšího. Také si společně zatančí na diskotéce a mohou vyhrát cenné dárečky. Akce bude ukončena v 16:00h.

Děti i jejich doprovod si užijí spoustu legrace nejen v padesátimetrovém krytém bazénu, ale především v našem aquaparku, kde na ně čekají 2 tobogány, skluzavky, divoká řeka, vodopád a mnoho dalšího. Rodiče si mohou odpočinout ve vířivce a načerpat síly v našem wellness, kde jim jsou k dispozici dvě finské sauny s venkovními ochlazovacími bazénky a dvě parní lázně.