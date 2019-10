Elderbrook v Praze

Elderbrookova spolupráce s producentským duem CamelPhat na singlu „Cola“ ho z undergroundu vystřelila do mainstreamových playlistů po celém světě. Sladkou tečkou za úspěchem, jenž předčil všechna očekávání, byla nominace na Grammy za nejlepší taneční nahrávku. Ve své tvorbě míchá elektroniku, hip-hop, pop i gospel bez toho, aniž by se trápil jednotlivými žánry. Jeho hudba je sladká i pochmurná, za tanečními beaty se totiž schovávají texty s enviromentální tematikou. Do Prahy se vrací po vyprodaném dubnovém koncertě, aby znovu předvedl energickou show plnou pověstných tanečků.

Support: Bratři, Moglii