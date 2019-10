Avril Lavigne v Praze

Avril Lavigne se vrací do Prahy! Kromě svých hitů přijede představit i aktuální album. Autorka hitů Complicated, Girlfriend, My Happy Ending, When You’re Gone nebo What The Hell je konečně zpět! Nenechte si ujít koncert, během kterého zahraje nejen ty největší hity své dosavadní hudební kariéry, ale nabídne i zásadní skladby z výtečné letošní desky Head Above Water. Koncert Avril Lavigne se uskuteční již 23. března 2020 v prostorách pražské Tipsport Areny.