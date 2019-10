Patrik Kovoladič - Rychlík

Koncert alba Rychlík a zároveň chřest alba Prodavač. Těšíme se na vás až přijdete Můžete se na super koncert a zároveň na spousty soutěží. Patrik Kovoladič - vlastním jménem Petr Havelka - se narodil dne 3.2.2001 v Praze. Pochází z hudební rodiny, jeho máma hraje na kytaru a zpívá a jeho nevlastní táta pracuje jako učitel na hudební konzervatoři. Má vlastní sestru a nevlastního bratra. Je vyučený kuchař a začal se učit na pekaře. Patrikovi zemřel v roce 2011 vlastní tatínek, bydlí se svou maminkou a nevlastním tátou.

Jeho sestra také hraje na kytaru a zpívá. V roce 2014 se jako Patrik Kovoladič přihlásil do soutěže Československo má talent. Zde sice nevyhrál, ale získal cenu za dobře zpracovanou písničku. V roce 2015 vyhrál v soutěži Nejmilejší koncert, kde postoupil do celostátní přehlídky Plzeň 2015. V roce 2016 se příhlásil opětovně do soutěže Nejmilejší koncert, kde získal cenu za nejlepšího zpěváka roku 2016. V roce 2008 si Patrik zahrál v Ordinaci v růžové zahradě 2. V roce 2010 si byl pozván do pořadu Show Jana Krause. V roce 2019 si zahrál v seriálu Linka. V roce 2018 vydal svoje první album z názvem Rychlík, s nahrávkami jeho vlastní tvorby. V roce 2019 vydal svou druhou desku z názvem Prodavač.