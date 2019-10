HRA NASTAVUJE ZRCADLO TĚM, KDOŽ JEŠTĚ NEVĚDÍ, JAK ABSURDNĚ JSOU SCHOPNI SAMI REAGOVAT VE VEČÍRKOVÉ KRIZI.

Řeči v originále Rumors, tedy „drby, fámy, zvěsti“ bývá někdy uváděna také pod titulem „ Výborná kachna“.

Divadelní hra, kterou N. Simon napsal v devadesátých letech v New Yorku, se jeví jako spojení klasické americké grotesky s evropskou situační komedií.

Hra se odehrává v krásné vile náměstka newyorského starosty na večírku k 10. výročí svatby hostitelů. Ve světě bohatých a úspěšných lidí, které nemůže nic zaskočit ani rozhodit. Nebo že by ?? Sjíždějí se hosté, přátelé, společenská smetánka. Místo veselého mejdanu se snaží vyřešit řadu problémů a zvládnout nenadálou situaci, ve které se ne vlastní vinou ocitli. Záleží jim hlavně na jejich pověsti a nepošramocené image. Žádný z hostů tohoto podivného večírku se nechce dostat do řečí, do drbů a natožpak do novin !! Proto se všichni pokouší vymyslet způsob, jak celou věc ututlat…. Za každou cenu !!

Neil Simon je světoznámý americký autor ( 4.7.1927 – 26.8.2018 ). Během své kariéry pracoval jako herec, producent a hlavně scénárista. Napsal asi 30 divadelních her, asi 30 filmových scénářů, scénáře k televizním seriálům i několik libret k operetám. Nejznámější divadelní hry uváděné na českých jevištích jsou např.: Drobečky z perníku, Bosé nohy v parku, Apartmá 719, atd.. Byl nominován na Oscara, stal se laureátem Pulitzerovy ceny za hru „Lost in Yonkers“ (zfilmováno jako „Ztraceni navždy“), byl nositelem ceny Marka Twaina za humor a několikanásobným vítězem ceny Tony.